Дмитрий Немиш стал широко известен после уголовного дела о даче взятки экс-главе УФНС по Омской области Владимиру Репину.

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области направило в арбитражный суд иск о взыскании с компаний предпринимателя Дмитрия Немиша почти миллиарда рублей.

Общая сумма исковых требований к трем ООО ««Нефтегазстроймонтаж» и ИП Немишу составляет 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копеек. Из этих денег непосредственно на долги по налогам приходится 469 млн рублей, пени – 370 миллионов, остальное – штрафы. Дело оставлено без движения до 12 декабря, сообщают «Коммерческие вести».

Дмитрий Немиш стал широко известен как фигурант уголовного дела о даче взятки в размере 10 млн рублей бывшему главе омских налоговиков Владимиру Репину. За эти деньги он должен был освободить предпринимателя от налоговых проверок.

В октябре 2023 года суд приговорил Репина к 6 годам строгого режима, посредник – адвокат Дмитрий Григорьев – получил 5 лет строгого режима, Немишу дали уголовный штраф в размере 18 млн рублей.

Минувшим летом налоговая служба инициировала банкротство одного из трех ООО «Нефтегазстроймонтаж», принадлежащих Немишу. Тогда кредиторская задолженность фирмы перед 11 организациями составила 406 млн 430 тыс. 810 рублей. В конце октября была введена процедура наблюдения на четыре месяца.