Парень отдыхал со знакомыми на круизном лайнере и решил освежиться в реке.

19-летний житель Омска переплыл Москву-реку в конце ноября. Инцидент произошел накануне. Как сообщили в полиции, молодой пловец отдыхал в компании знакомых на круизном судне, шедшем по реке. Когда теплоход поравнялся с Воробьевыми горами, парень неожиданно перелез через борт и прыгнул в холодную воду.

– Чудом доплыв до берега, он скрылся в районе Воробьевых гор. После чего его друзья забили тревогу и сообщили о случившемся. Тем временем пловец с помощью прохожих позвонил своей знакомой и сообщил о своем местонахождении. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала молодого человека с признаками переохлаждения, – рассказали подробности инцидента в столичной полиции.

На молодого омича составили административные протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).