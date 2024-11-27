Такие технологии будут использовать во всех государственных стройках.

В Октябрьском округе Омска открылась первая поликлиника для взрослых и детей, построенная по 3D-модели. Она расположена на пересечении 4-й Железнодорожной и 19-й Рабочей улиц. При ее проектировании использовались технологии информационного моделирования, что позволило детально визуализировать здание до начала строительства.

Создатели проекта ввели все параметры поликлиники в специальную программу, которая рассчитала количество необходимых материалов и работ. Это помогло сделать четкую смету с учетом всех расходов. 3D-модель поликлиники также позволила точно выполнять строительные работы и контролировать их на каждом этапе.

– Любая цифровизация, любая автоматизация снижает человеческий фактор и те ошибки, которые может допустить человек: это где-то неточность, где-то усталость, где-то недосмотр, – пояснил директор БУОО «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников.

В регионе цифровизация строительной отрасли стоит в приоритете. Омская область с поддержкой федерального Минстроя и местного правительства проводит бесплатные семинары для строительных компаний, на которых обсуждаются новейшие технологии и успешные примеры их применения.

Также с 2024 года реализацию всех государственных строек госзаказчик ведет в информационной системе управления проектами (ИСУП) совместно с Госэкспертизой и Госстройнадзором, что сократит сроки строительства объектов и упростит согласование изменений в проектах.