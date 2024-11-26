С 15 декабря электричка «Финист» начнет ездить каждый день.

С 15 декабря электричка «Финист» начнет каждый день ездить по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Поезд будет выезжать из Екатеринбурга в 6:45 и приезжать в Омск в 19:45. Отправление из Омска будет происходить в 10:57, а прибытие в Екатеринбург – в 22:09. Время указано местное.

В Омской области электричка будет останавливаться на станциях Мангут, Называевская и Любинская. Время пути из Екатеринбурга до Омска составит 12 часов. Поезд состоит из пяти вагонов, общая вместимость составляет до 400 человек.

Вагоны «Финиста» оснащены видеонаблюдением, информационными табло, а также системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Возле каждого места есть USB-розетка. Также в вагонах есть места для маломобильных пассажиров и пеленальные столики для детей.

Фото: РЖД