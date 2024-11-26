Троллейбусы № 7 и № 16 начнут ездить по старым маршрутам уже в эту субботу.

В эту субботу, 30 ноября, по бульвару Архитекторов, где сейчас идет масштабная реконструкция, возобновится движение троллейбусов № 7 и № 16. Ранее сотрудники МП «Электрический транспорт» провели комплекс работ по монтажу контактной сети. Они монтировали несущие фиксирующие поперечины. Сейчас рабочие занимаются раскаткой и закреплением контактного провода. Общая протяженность контактной сети по бульвару Архитекторов составляет 700 метров.

Работами занимаются три ремонтные бригады. Сейчас готовность участка составляет 60 %. Работы идут днем и ночью, все это происходит для того, чтобы избежать пробок.

Движение троллейбусов № 7 и № 16 по старым маршрутам через Ленинградский мост произойдет с закрытием движения транспорта для ремонта на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. На 16-й маршрут выйдут 12 единиц подвижного состава, на семерку – 10 машин. В департаменте транспорта сообщили, что все троллейбусы проверят перед выходом на маршруты.

Фото: Анастасия Цой