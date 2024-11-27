Выезды медиков будут приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Также в регионе пройдут и другие профилактические акции.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Основной целью Дня борьбы со СПИДом является привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2024 года: «Остановите СПИД. Выполните обещания». Сообщества возглавляют Всемирный день борьбы со СПИДом по всему миру, организуя мероприятия, посвященные повышению осведомленности населения планеты о ВИЧ-инфекции, способах ее распространения, увеличении охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, методах предотвращения и возможностях лечения. Также такие мероприятия направлены на формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к людям, живущим с ВИЧ.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Омске будут развернуты мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Они будут работать:

29 ноября с 15:00 до 19:00 на парковка по адресу: ул. Ленина, 12 (у памятника «Степанычу»);

30 ноября с 10:00 до 15:00 на парковке ОмГМУ, по адресу: пр-кт Мира, 9;

1 декабря с 12:00 до 16:00 в ТЦ «Мега».

Также на территории Омской области пройдут просветительские мероприятия:

29 ноября в 15:00 – акция с творческими номерами, которая пройдет в штабе «Движение первых»;

29 ноября в16:00 – брейн-ринг «ВИЧ/СПИД. Знать, чтобы жить!» для молодежи на базе штаба «Движение первых».

Кроме того, пройдут лекции для учащихся средних и средних специальных учебных заведений города. Специалисты БУЗОО «ЦПБСИЗ» примут участие в проведении семинаров среди сотрудников медицинских организаций, трудовых коллективов, ключевых групп населения.

Горячая линия по вопросам диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции будет работать 1 декабря 2024 года с 10:00 до 16:00. Обращаться к специалистам можно будет по телефону 8-951-419-06-98. Ход мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, будет освещаться на сайте Центра СПИД.