Над городской идентичностью члены партии будут работать совместно с омскими урбанистами. Бренд города связан с туристической привлекательностью Омска.

Партия «Новые люди» поможет разработать бренд Омска и развивать проекты, связанные с созданием доступной и комфортной городской среды. Направление «Городские решения» реализуют в рамках программы поддержки молодёжного предпринимательства «Я в деле».

Встреча с известным урбанистом Святославом Муруновым стала первым мероприятием этого направления. Эксперт рассказал, как бренд города связан с его туристической привлекательностью и восприятием самих омичей.

Святослав Мурунов обсудил с начинающими коллегами состояние частного сектора в центре Омска, охрану объектов культурного наследия и их связь с городской идентичностью. А также поделился своей точкой зрения, как можно изменить облик Омска, сделав его более комфортным и уютным. Он изучил проекты омских участников – от создания новой инфраструктуры до голосования за архитектурные объекты на «Госуслугах» – и дал экспертные рекомендации.

– Сейчас партия «Новые люди» привлекает специалистов и экспертов для обмена опытом и обучения. Наша задача – постоянно учиться новому, расширять знания о городских процессах, находить и воплощать наиболее эффективные решения, которые сделают Омск уютным и современным, – прокомментировал секретарь реготделения партии «Новые люди» в Омской области, депутат регионального Заксобрания Илья Смирнов.

По итогам завершения курса участники представят свои проекты, которые будут бороться за грант. Один из проектов реализуют в Омске при поддержке партии «Новые люди».

– Программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» расширяет свои возможности. Теперь она направлена на поддержку инициатив, связанных с урбанистикой, – подвела итог руководитель программы «Я в деле» в Омской области Александра Щукина.

Она уточнила, что программа предоставляет участникам возможность получить знания и навыки, необходимые для реализации своих проектов не только в коммерческой сфере, но и в социальной. Развивать и строить комфортный и доступный город так же важно, как и строить бизнес.