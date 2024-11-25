На соревнованиях с участием спортивных звезд играют в особую разновидность бильярда – «Омку». Эта игра имеет все шансы стать одним их узнаваемых брендов Омска.

На площадке омского бильярдного клуба «RUSSКИЙ» (ул. Красный путь, 59) 25 ноября стартовал IX международный турнир по бильярду «Кубок Трестфом-2024». Участие в нем принимают представители 23 регионов России, а также Армении, Кыргызстана и Казахстана. Всего за победу борются 82 спортсмена, самому младшему из которых 12 лет, самому старшему — 58. В соревнованиях принимают участие как мужчины, так и женщины.

На «Кубке Трестфом» играют в популярную разновидность бильярда «Пирамида», но при этом в особую ее дисциплину — «Омка». Название не случайно, ведь придумали новые правила именно в Омске. Как и в обычной «Пирамиде», партию выигрывает тот, кто первым наберет восемь очков, однако победный восьмой шар обязательно должен быть цветной (в наборе 14 белых шаров и 1 желтый). Как признаются спортсмены, небольшое, на первый взгляд, нововведение в правилах сделало «Пирамиду» более интеллектуальной, ведь заранее просчитать нужную расстановку шаров очень непросто. На первый план выходят мастерство и выдержка игрока, и знатоки бильярда это оценили. Сегодня в «Омку» активно играют по всей России, и чемпионат Республики Башкортостан, например, проводится уже именно в этой дисциплине.

На омском турнире кроме новых правил игры и сама система проведения соревнований тоже немного отличается от стандартной. Организаторы решили отойти классической олимпийской сетки (Олимпийки), при которой игра ведется до одного поражения. На «Кубке Трестфом» все 82 участника сыграют в предварительным этапе по сетке 128 с выходом в Олимпийку 32-х сильнейших. Предварительный этап играется до 4 побед, Олимпийка до 5 побед, финал — до 6 побед. Как выяснялось, это тоже сделано по предложениям самих спортсменов.

— «Трестфом» вообще мой самый любимый турнир. Его отличительной особенностью считаю ориентированность на спортсменов, а не просто на организацию некоего шоу. Взять, например, систему определения победителей: для победы надо будет выиграть не одну, а две партии. Это примерно как в теннисе, когда сет выигрывает игрок, победивший в шести геймах с преимуществом минимум в два. Вероятно, при такой системе соревнования будут длиться чуть дольше по времени, зато позволят выявить действительно сильнейших. Обладатель Кубка, как и все вокруг, будут знать, что его не просто случайная удача вознесла на пьедестал, а он и вправду один из лучших бильярдистов, — прокомментировал систему организации соревнований участница из Красноярска, мастер спорта международного класса, Чемпионка мира по бильярду (завоевала звание в 2019 году) Дарья Михайлова.

Практически все иногородние и иностранные участники соревнований отметили их возросшую материальную базу. И речь идет не только о солидном призовом фонде в 1,5 млн рублей.

— Перед проведением турнира были закуплены новые бильярдные шары стандарта Aramith Super Pro-Cup Tournament, диаметром 67 миллиметров и весом 256 граммов. Такими шарами играют сегодня на всех официальных соревнованиях Федерации бильярдного спорта России. Главным достоинством этих шаров является их уменьшенный вес, за счет чего становится проще выполнять техничные сильные и контролируемые удары. Кроме того специально к турниру все столы, которые, к слову, все одинаковые, были перетянуты высокопрочным сукном Iwan Simonis 950 Rus Pro. Это уже стандарты, применяемые на чемпионатах мира, — сообщил главный судья соревнований Виталий Гребеньков.

Главным организатором и вдохновителем турнира стал предприниматель, владелец компании «Трестформ» и основатель бильярдного клуба «RUSSКИЙ» Андрей Иванов. По его словам, у омского бильярда может быть большое будущее:

— В этом году нас поддержал известный омский предприниматель и меценат Святослав Капустин, что помогло сделать турнир еще мощнее. Если дело так пойдет дальше и появятся другие бизнесмены, готовые нас поддерживать, то в Омске можно будет выпроводить крупные соревнования вплоть до чемпионата мира. Пусть будет это еще одной изюминкой, привлекательной чертой нашего города. Соревнования по сути уже брендированы, ведь игра «Омка» зародилась в Омске, и чем больше она будет набирать популярность, тем больше спортсменов и зрителей будут знать и об игре, и о городе.

Добавим, что турнир по бильярду «Кубок Трестфом-2024» продлится до 28 ноября. Наблюдать за игрой можно как непосредственно в зале, так и на онлайн-площадке Bill4you, на которой ведется трансляция турнира и выкладываются видеозаписи отдельных игр.