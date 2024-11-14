Омск стал одним из крутых центров по игре в бильярд, куда на чемпионат хотят попасть многие игроки. Но в самом городе про этот вид спорта знают мало.

Многие знают про бильярд. В массовой культуре уже давно сложился образ джентльмена или «серьезного человека», который ходит с кием вокруг стола, накрытого зеленым сукном, и точными ударами отправляет шары в лузы. Но ассоциируется ли этот образ со спортом, с соревнованиями, где игроки делают это не просто ради развлечения, а ради самосовершенствования, ради побед и достижений?

Как оказалось, все чаще и чаще! За последние двадцать лет во всем мире подход к игре очень сильно поменялся, и он на текущий день уже сложился как официальный вид спорта, по которому проводятся соревнования, а игроки достигают настолько высокого уровня мастерства, что даже приходится менять правила.

И здесь наш город Омск является далеко не последним. Именно у нас есть одни из лучших игроков в России, а наш крупный турнир очень популярен у лучших игроков. Но как бильярд вообще стал спортом? И в чем особенности бильярда как вида спорта? Расскажет чемпион Омской области и один из основателей клуба «RUSSКИЙ» Максим Кульбач.

– В какой момент бильярд оформился как официальный вид спорта?

– Федерация бильярдного спорта России была создана примерно 20 лет назад. А в 2021 году состоялся двадцатый чемпионат мира. Так что по факту бильярду 23 года как полноценному виду спорта. Так что бильярд – это очень молодой вид спорта. И за это время, конечно, очень много всего произошло. Потому что я прекрасно помню, как еще даже 10 лет назад все было организовано. И то, что было до этого и то, что сейчас, – совершенно две разные вещи.

Прогресс колоссальный. Раньше даже никто не думал о том, чтобы можно было турнир по бильярду проводить на большой арене или, к примеру, как в Новосибирске, брать под это целый экспоцентр. А сейчас это реальность!

– Много ли в Омске игроков высокого уровня?

– Как только мы начали делать большие турниры, как только начали приезжать серьезные игроки из других городов, то и у нас уровень сразу же подтянулся. Раньше было два-три игрока, которые играли на уровень мастера спорта или выше. Сейчас я могу насчитать около десяти человек.

Да даже то, как наш клуб «RUSSКИЙ» развивался. Переехали в наше текущее помещение только шесть лет назад, и раньше у нас в зале было всего лишь шесть столов. Так что, когда мы принимали турниры, нам приходилось даже иногда кооперироваться с другими клубами, чтобы часть матчей проходило у них. Провести турнир на 70 человек за 4 дня в помещении на шесть столов было просто нереально.

А вот сейчас все отлично, все на высочайшем уровне. Есть даже такая особенность: все столы одинаковые. Может показаться мелочью, но для профессионалов это важно. Потому что в клубах очень часто столы неодинаковые, от разных производителей, с разными бортами, разным сукном. А у нас все стандартизировано, все оборудование идентично. И это одна из причин, почему к нам любят приезжать на турниры. Такое оборудование, как у нас, обычно можно увидеть только на больших чемпионатах, которые проводятся на аренах.

А еще Омск известен тем, что мы придумали свою дисциплину в бильярде, которая стала популярна по всей России. Суть простая – последний шар нужно забивать цветной. Это такой баланс – и зрителю интересно, и все еще остается позиционная игра. Назвали эту игру «Омка». После этого мы все больше и больше прорабатывали правила, и на данный момент по всей России уже в эту игру активно играют, все знакомы с правилами. К примеру, чемпионат Республики Башкортостан проходит именно по «Омке».

Так что с точки зрения организации турниров Омск очень долгое время был лидером как минимум в Сибири. Но вот не так давно Новосибирск нас догнал. Как раз в этом году чемпионат мира будет проходить именно Новосибирске, чего не было уже семь лет. Но после чемпионата мира сразу же будет турнир у нас – 25 ноября.

В плане организации на сегодняшний день у нас уже все налажено и есть четкое представление, что делать. К примеру, для трансляции мы уже три года приглашаем специалистов из Уфы, которые очень хорошо знают, как снимать именно бильярдные матчи. В России их команда единственная, которая умеет правильно снимать наш спорт. А это важно для зрителя.

– В чем особенности трансляций?

– Если ты не игрок, снять матч по бильярду хорошо не сможешь! Например, если оператор разбирается, то он будет уже заранее знать, куда подойдет игрок, какую сторону стола снимать. Режиссер трансляции будет понимать, какие повторы показывать, когда можно запустить рекламу и не нарушить темп. Даже когда МАТЧ-ТВ приходили снимать турниры по бильярду, то они консультировались именно с этой командой.

И я делаю на этом такой фокус, потому что трансляции очень важны – благодаря им наши турниры много кто смотрит и много народу знает про бильярд в Омске.

– А приходят вживую смотреть?

– Да, конечно, приходят. Пусть сейчас можно смотреть трансляции, но все равно истинные любители приходят в клуб, чтобы посмотреть, насладиться атмосферой.

Что интересно, сейчас среди тех, кто приходит посмотреть турниры именно в клубы, все чаще появляются люди, которые еще ни разу не играли и просто заинтересовались темой.

– Насколько сложно научиться «с нуля» играть в бильярд? Раньше наверняка самому приходилось учиться, тренеров-то не очень много было...

– Сейчас вообще никаких проблем! Когда спорт только зарождался, то да, были вопросы. Причем раньше негативно воздействовал еще стереотип, что бильярд – это азартная игра, бильярд ассоциировался с прокуренными подвалами, с игрой на деньги. Сейчас этот стереотип постепенно разбивается – в том числе за счет освещения турниров, за счет того, что люди могут посмотреть именно профессионально организованные турниры.

А сейчас есть тренеры, есть школы. В том числе и детские школы. Многие родители сейчас приводят своих детей попробовать. А вдруг им понравится? И многие увлекаются. Вот даже на последнем большом чемпионате было почти 300 участников младшего возраста – это рекорд.

Да даже с точки зрения турниров, в которых можно принять участие, стало все проще для начинающих. Есть турниры как для новичков, так и для средних игроков, в которых профессионалы не будут принимать участие. И соревнуются в них люди, которые подходят друг другу по уровням. В общем, все как в традиционном спорте.

– Сколько людей обычно приходит на «обычный» открытый турнир в нашем городе?

– Если нет какого-то серьезного призового фонда – я бы сказал, что человек 30. А если будут призовые – обычно это 100–200 тысяч, – то будет уже около 50 участников. Так что в Омске игроков, которые готовы соревноваться, достаточно много! И если раньше каждого можно было чуть ли не поименно знать, то сегодня очень много новых лиц, причем появляются постоянно.

– Сколько времени нужно, чтобы достичь такого уровня, когда уже можно будет серьезно начинать участвовать у турнирах?

– Чем больше, тем лучше! Как и всегда, в спорте говорить о времени – не очень корректно. Кто-то может заниматься два года, но один раз в неделю и еще постоянно пропускать занятия. Результат будет не так уж и быстро. А если ходить хотя бы два раза в неделю и еще и посещать турниры – то за два-три года можно достичь уровня кандидата в мастера спорта. Как и всегда, главное – стабильность и упорство. И правильный психологический настрой. Если кто-то хочет научиться сам играть, то без тренера, конечно, будет очень сложно. Все равно хотя бы на начальном этапе должен быть живой человек, который поможет поставить удар, укажет на ошибки. А дальше уже можно практиковаться и самому. Но все же главное – это не пропускать тренировки!

– Какое самое главное качество игрока в бильярд?

– И снова тренировки! Чтобы каждое движение было отработано до автоматизма. В бильярде, как и в любом виде спорта, работают определенные группы мышц. Так что чем больше вы тренируетесь, тем стабильнее вы будете. И второе – психологическая устойчивость. К примеру, если что-то в матче пошло не так, был какой-то обидный промах или ошибка, то важное качество – это не зацикливаться на этой ошибке, не терять самообладание. Важно думать о том, что происходит в данный конкретный момент, а не о том, как предыдущая ошибка могла повлиять на игру. Стереотип говорит, что бильярд – азартная игра, но азарт вам всегда будет только мешать!

– Напоследок: что бы вы хотели видеть в дальнейшем в плане развития бильярда в России?

– Хотелось бы привлечь больше молодых ребят в спорт. Чтобы появлялось новое поколение спортсменов. В том же Новосибирске или в Ханты-Мансийке в этом плане огромный прогресс, и мы стараемся на них ориентироваться.

А так – развитие спорта идет. Не так быстро, как хотелось бы. Но главное, что идет! Как говорится, Москва не сразу строилась. Приходите поиграть к нам – может, вам тоже понравится и вам тоже захочется сделать это вашим увлечением.

Ну а с 25 ноября все внимание будет приковано к нашему городу. Традиционно мы в конце ноября – начале декабря проводим большой турнир. Но в прошлом году сложилось так, что парный чемпионат России совпал с датами нашего турнира. И люди хотели ехать к нам, а не на чемпионат России! Так что в этом году нас включили в официальный календарь. И чемпионат России будет проводиться в Новосибирске – чтобы участникам далеко не надо было ехать. В прошлом году из топ-15 игроков по рейтингу 12 было у нас на турнире. В этом году ожидаем уже всех.

Так что приходите посмотреть и болейте за Омск на чемпионате мира!