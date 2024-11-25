Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах аварии, которая попала на камеры, разбирается полиция.
Сегодня около 12:30 на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в Омске случилось ДТП. Как сообщает полиция, водитель автомобиля Datsun  проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Land Rover и Kia, а потом – в светофор.
Пострадали 53-летний водитель автомобиля Datsun и его 39-летняя пассажирка. Оба попали в больницу.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.
·Происшествия

В обстоятельствах аварии, которая попала на камеры, разбирается полиция.
Сегодня около 12:30 на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в Омске случилось ДТП. Как сообщает полиция, водитель автомобиля Datsun  проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Land Rover и Kia, а потом – в светофор.
Пострадали 53-летний водитель автомобиля Datsun и его 39-летняя пассажирка. Оба попали в больницу.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.