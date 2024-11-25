Омск-Информ
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·Общество

Самый большой ледовый каток города начнет работу уже завтра, а вот запуска горок и аттракционов придется подождать.

Во вторник, 26 ноября, на территории спортивного комплекса «Красная звезда» состоится открытие самого большого в Омске ледового катка. Его планировали запустить в минувшую субботу, но из-за теплой погоды начало работы катка было перенесено на несколько дней.

Также стало известно, что зимний сезон в омских парках стартует 15 декабря. Горожан ждет катания на горках, увлекательные аттракционы и знаменитые катки, залитые среди деревьев. 

·Общество

Самый большой ледовый каток города начнет работу уже завтра, а вот запуска горок и аттракционов придется подождать.

Во вторник, 26 ноября, на территории спортивного комплекса «Красная звезда» состоится открытие самого большого в Омске ледового катка. Его планировали запустить в минувшую субботу, но из-за теплой погоды начало работы катка было перенесено на несколько дней.

Также стало известно, что зимний сезон в омских парках стартует 15 декабря. Горожан ждет катания на горках, увлекательные аттракционы и знаменитые катки, залитые среди деревьев. 