Новый светофор обеспечит безопасный переход на пересечении улиц 22 Апреля и 50 лет Октября. Вокруг много социальных объектов, в том числе школы и поликлиника.

Перекресток улиц 22 Апреля и 50 лет Октября в 2023 году был признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Новый светофорный объект появился благодаря проекту «Безопасность дорожного движения».

– Хочу отметить, что новый светофорный объект обустроен в непосредственной близости от ряда образовательных, социальных и медицинских учреждений и возьмет на себя важнейшую нагрузку по обеспечению безопасности омичей. Убедительно прошу всех участников движения быть предельно внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения и сигналов светофоров. Уважаемые школьники и родители, при переходе проезжей части обязательно воспользуйтесь кнопкой вызова зеленого сигнала для пешеходов, не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, – призвал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Он уточнил, что светофорное регулирование на опасном перекрестке теперь осуществляется в трех фазах. В первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 22 Апреля во всех направлениях. Во второй фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 50 лет Октября во всех направлениях. Третья (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц 22 Апреля (четная сторона ул. 50 лет Октября) и 50 лет Октября (нечетная сторона ул. 22 Апреля).

Напомним, что всего в Омске по проекту «Безопасность дорожного движения» в 2024 году запланирована установка двух новых светофорных объектов и реконструкция шести.