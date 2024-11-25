Общая стоимость гаджетов составляет 35 тысяч рублей.

В полицию Октябрьского района обратился омич, у которого пропали два телефона стоимостью 35 тысяч рублей.

Во время расспроса пострадавший вспомнил о том, что последний раз видел телефоны возле магазина в Камерном переулке. Сотрудники уголовного розыска посмотрели запись с камер видеонаблюдения около магазина, на которой было четко видно, как двое мужчин вышли из такси, а один из них поднял с земли два телефона и забрал себе.

Оперативники задержали 41-летнего омича, ранее судимого за хранение наркотиков, возле его дома на улице 24-й Рабочей. Мужчина сознался, но не принял никаких мер для возврата имущества владельцу. Вместо этого поспешил сдать аппараты в ломбард.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», по которой мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.