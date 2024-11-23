Омск-Информ
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·Политика

Пресс-секретарь президента ответил на один из вопросов, которые волнуют всех россиян.

В России не ведется речи о проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее власти подчеркивали, что потребности в мобилизации нет, необходимое количество военнослужащих Минобороны РФ получает за счет контрактников.

– О мобилизации речи никакой не ведется, – сказал Песков в интервью агентству «РИА Новости».

Единственная волна мобилизации была в России осенью 2022 года. Тогда ВС РФ получили более 300 тыс. человек.

·Политика

Пресс-секретарь президента ответил на один из вопросов, которые волнуют всех россиян.

В России не ведется речи о проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее власти подчеркивали, что потребности в мобилизации нет, необходимое количество военнослужащих Минобороны РФ получает за счет контрактников.

– О мобилизации речи никакой не ведется, – сказал Песков в интервью агентству «РИА Новости».

Единственная волна мобилизации была в России осенью 2022 года. Тогда ВС РФ получили более 300 тыс. человек.