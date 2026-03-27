Медведев сделал заявление о новой волне мобилизации

Зампредседателя Совета безопасности РФ объяснил, чего ждать в 2026 году.
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о новой волне мобилизации, отвечая на вопрос агентства РИА «Новости».

– В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, – цитирует издание Медведева.

Для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции вполне достаточно тех, кто заключил контракт о несении военной службы. Они выполняют свои боевые задачи.

Добавим, что традиционной весенней призывной кампании в России в этом году не будет, но отправка в войска начнется с 1 апреля. Круглогодичный призыв предполагает, что повестка может прийти прямо на «Госуслуги». С этого года медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить с 1 января по 31 декабря.

Даты отправки призывников для дальнейшего прохождения службы остались прежние.

