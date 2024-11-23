При этом проектно-сметная документация на реконструкцию дворца культуры уже готова.

Министерство культуры Омской области разъяснило ситуацию с реконструкцией Дворца культуры имени Малунцева, расположенного на проспекте Мира в городке Нефтяников. Здание, построенное в 1960-х годах, является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация на его реконструкцию подготовлена, однако денег на проведение работ нет.

– К сожалению, пока найти такие средства не представляется возможным, – заявили в ведомстве порталу «Город55», отметив, что стоимость ремонта ДК сравнима с крупными строительными проектами в регионе.

Обновление дворца культуры понемногу ведется. Так, в здании приведены в порядок входная группа и крыльцо, заменено освещение во внутренних помещениях, в зал купили световое оборудование, отремонтировали санузлы, а также частично заменили радиаторы и приобрели тепловые калориферы. В этом году запланированы работы по замене витражей, продолжится ремонт отопительной системы.

Ранее областные власти сообщали о предстоящем капитальном ремонте Музыкального и Пятого театров. Решается вопрос о проведении ремонта здания Омского драмтеатра.