Меценатом премии, финал которой состоится 2 декабря в столичном концертном зале «Москва», является основатель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин.

Юлия Школенко. Стала известна дата церемонии награждения победительниц национальной премии «Женщины России». Это произойдет 2 декабря во время гала-концерта в концертном зале «Москва». Об этом накануне сообщила на пресс-конференции в ТАСС президент фонда «Женщины России»

По ее словам, с апреля по октябрь 2024 года поступила 8231 заявка из 60 регионов России на соискание национальной премии. Лауреатов определит независимый экспертный совет в 17 номинациях: в сфере культуры, политики, спорта, образования, науки, духовных ценностей, а также «Женщины СВО» и «Женщины Донбасса» и других. По итогам региональных этапов определена 321 финалистка. Среди них – шесть представительниц Омской области, а всего от нашего региона было около 300 заявок. Лауреаты премии получат памятные статуэтки и золотые ордена в виде броши с драгоценными камнями.

На пресс-конференции прозвучало, что меценатом Национальной премии «Женщины России» является известный предприниматель, основатель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. Директор Фонда «Женщины России» Алексей Хижняк рассказал о дружбе и сотрудничестве со Святославом Капустиным.

– Святослав является нашим партнером, другом, меценатом, лицом, которое оказало непосредственное влияние на то, чтобы эта национальная премия состоялась. Чтобы она прошла именно в том виде, в котором была задумана. Тот факт, что Святослав сам является многодетным отцом, полностью соответствует ценностям, которые транслирует наше государство и которые поддерживает наш фонд. Повышение рождаемости, сохранение традиционных ценностей нашей страны – это те незыблемые вещи, которые Святослав своим примером транслирует в общество и которые, уверен, будут поддерживать многие люди, в том числе гости и партнеры нашего мероприятия. Святослав для нас стал действительно очень близким человеком. Мы очень рады, что и наш фонд стал для него партнером, другом и соратником, – поделился Алексей Хижняк.

Уточним, что впервые церемония награждения премией «Женщины России» состоялась в 2021 году. Тогда она прошла в узком формате в рамках форума «Женщины России. Вместе за здоровое будущее» в Общественной палате РФ. Лауреатами первой премии стали известные россиянки, в том числе Герой Труда РФ Ирина Винер, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова и многие другие.