Омский меценат поддержал проект «Женщины России»

Организаторы премии «Женщины России» рассказали о масштабах проекта и его значении для поддержки женщин-лидеров со всей страны.

Фото: tramplin.media

В агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке Национальной премии «Женщины России». Подробно о событии сообщило медиа «Трамлин».

Торжественная церемония награждения и гала-концерт пройдут 13 апреля 2026 года в концертном зале «Москва». Ожидается, что мероприятие соберет около 5 тысяч зрителей. В финал премии выйдут 240 участниц, из которых будут определены 12 победительниц.

Фото: tramplin.media

Председатель оргкомитета премии и директор АНО «Центр развития культурных инноваций» Евгения Герко сообщила, что по итогам 2025 года на конкурс поступили 9854 заявки из всех регионов России, включая новые территории. Рост числа заявок и высокий уровень проектов привели к увеличению нагрузки на экспертный совет, в связи с чем срок его работы продлили до января 2026 года.

Фото: tramplin.media

О философии и ценностной основе проекта рассказала основатель и идейный вдохновитель премии Юлия Школенко. Она подчеркнула, что «Женщины России» – это не только конкурс достижений, но и общественная платформа, которая дает голос тем, кто ежедневно работает на благо семьи, города и страны, сохраняя духовные и культурные ориентиры.

Уже второй год Национальная премия проходит при поддержке известного омского предпринимателя и мецената, основателя группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина. Поддержка проекта стала для него осознанным выбором.

Фото: tramplin.media

– Смысл в том, что счастливые женщины – счастливые семьи. Необходимо предоставить им открытую площадку для озвучивания своих задач и проблем, которых сегодня немало, – объяснил меценат.

Он добавил, что многие сложные темы – от одиночного материнства до поддержки семей военнослужащих – должны выходить в публичное пространство, чтобы становиться общей социальной задачей, а не оставаться частными историями.

Геополитическое и гуманитарное значение премии обозначила вице-президент ВТБ Гульнара Рагимова.

– В сфере экономического прагматизма женское предпринимательство демонстрирует гибкость, ориентированность на долгосрочные партнерства и социальную ответственность, – рассказала она. – В гуманитарной дипломатии российские женщины традиционно выступают лидерами в культуре, экологии и медицине, умея вести диалог на языке общечеловеческих ценностей. Наконец, женщины-лидеры, сочетающие профессионализм, образование и приверженность традиционным ценностям, транслируют образ современной России как открытой, созидательной и уважающей многообразие культур.

Связь премии с традиционными духовными ценностями отметил руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Дмитрий Рощин. Он провел параллель между участницами проекта и «незаметными героинями», на чьих усилиях держится социальный и духовный каркас страны.

Имена финалисток Национальной премии «Женщины России» будут объявлены в январе 2026 года. Победительницы станут известны на торжественной церемонии награждения, которая пройдет весной в Москве.