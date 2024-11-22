Омск-Информ
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·Авто

С победившей в аукционе компанией уже заключили контракт.
Омские чиновники подвели итоги конкурса на установку светофоров на съезде с метромоста. В аукционе победила «Омская технологическая сервисная компания». По данным портала «Госзакупки», контракт с ней власти подписали 19 ноября.
Пять объектов на новой дороге на Левобережье обойдутся бюджету в 4,57 млн рублей. Победитель снизил начальную цену почти на 100 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, установить светофоры подрядчик успеет до 15 декабря.
·Авто

С победившей в аукционе компанией уже заключили контракт.
Омские чиновники подвели итоги конкурса на установку светофоров на съезде с метромоста. В аукционе победила «Омская технологическая сервисная компания». По данным портала «Госзакупки», контракт с ней власти подписали 19 ноября.
Пять объектов на новой дороге на Левобережье обойдутся бюджету в 4,57 млн рублей. Победитель снизил начальную цену почти на 100 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, установить светофоры подрядчик успеет до 15 декабря.