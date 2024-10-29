Планируется, что они появятся там уже к концу года.

Вчера омские власти разместили на портале «Госзакупки» аукцион на установку светофоров, комплекс фотофиксации нарушений, дорожные знаки и новую разметку на съезде с метромоста. На пять светофоров, которые появятся на новой дороге на Левобережье, из бюджета выделили 4,6 млн рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков на конкурс принимают до 6 ноября. Выбрать победителя планируется 8 ноября. Власти рассчитывают, что установить светофоры подрядчик успеет до 15 декабря.