·Общество

В Омске установили первый светофор с сенсорной кнопкой для пешеходов

Чтобы безопасно перейти дорогу, нужно лишь поднести руку.

На пересечении улиц Интернациональная и Тарская в центре Омска установили первые в городе светофоры с сенсорными кнопками вызова зеленого сигнала. Новое оборудование призвало создать безопасные условия для перехода улицы.

– Для активации запроса на переход пешехода необходимо поднести руку к специальной панели, после чего на светофоре загорается красный сигнал для водителей, разрешая человеку безопасно перейти проезжую часть, – сообщили в мэрии.

Если светофор с сенсорной кнопкой хорошо покажет себя в работе, аналогичное оборудование начнут устанавливать и на других улицах Омска.

