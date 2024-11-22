Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Житель региона все еще находится на съемках в столице.
Житель Муромцевского района Омской области Игорь Новиков принимает участие в съемках программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия». Он исполнит песню «Не грусти одна».
– Наш Игорь Новиков сейчас находится на съемках в Москве у Андрея Малахова. Игорь, дерзай, покажи и расскажи о нашем Муромцево, и пусть все знают, какие уникальные и творческие люди здесь живут, – сообщает администрация Муромцевского района.
Когда покажут выпуск с жителем Омской области, пока неизвестно.
Два года назад житель Муромцевского района Егор Моисеев также побывал у Андрея Малахова.
·Культура/Афиша

Житель региона все еще находится на съемках в столице.
Житель Муромцевского района Омской области Игорь Новиков принимает участие в съемках программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия». Он исполнит песню «Не грусти одна».
– Наш Игорь Новиков сейчас находится на съемках в Москве у Андрея Малахова. Игорь, дерзай, покажи и расскажи о нашем Муромцево, и пусть все знают, какие уникальные и творческие люди здесь живут, – сообщает администрация Муромцевского района.
Когда покажут выпуск с жителем Омской области, пока неизвестно.
Два года назад житель Муромцевского района Егор Моисеев также побывал у Андрея Малахова.