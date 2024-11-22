Молодые люди боролись за миллион рублей.

Пара из Омска приняла участие в телешоу «Четыре свадьбы». Побороться за миллион рублей 19-летняя Татьяна и 20-летний Павел решили, устроив свадьбу в молодежном стиле с бюджетом всего 50 тыс. рублей и домашней едой.

Отметим, Татьяна и Павел познакомились еще в школе. Теперь молодой человек работает консультантом в магазине бытовой техники, а девушка – домохозяйка, воспитывающая двоих детей.

Выпуск с Татьяной и Павлом на телеканале «Пятница!» покажут сегодня. По правилам проекта четыре невесты посещают свадьбы друг друга, оценивают свадебное платье, меню и оформление зала. Побеждает та пара, чей праздник наберет наибольшее количество баллов.