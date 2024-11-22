Омск-Информ
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·Общество

Работы по уборке города будут проводиться в течение всего дня.

За минувшие сутки омские дорожники убрали с улиц города более 4200 кубометров снега, сообщил мэр города Сергей Шелест. Несмотря на нехватку техники и рабочей силы, активные работы будут продолжаться весь сегодняшний день.

Снегоуборочная техника будет работать на улицах Конева, 50 лет ВЛКСМ, Космическом проспекте, Орджоникидзе, Булатова и других. В рейсы выйдут 180 машин, на уборке города планируется задействовать 250 рабочих.

·Общество

Работы по уборке города будут проводиться в течение всего дня.

За минувшие сутки омские дорожники убрали с улиц города более 4200 кубометров снега, сообщил мэр города Сергей Шелест. Несмотря на нехватку техники и рабочей силы, активные работы будут продолжаться весь сегодняшний день.

Снегоуборочная техника будет работать на улицах Конева, 50 лет ВЛКСМ, Космическом проспекте, Орджоникидзе, Булатова и других. В рейсы выйдут 180 машин, на уборке города планируется задействовать 250 рабочих.