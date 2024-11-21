Участие принимали проекты, направленные на улучшение качества жизни российских детей и молодежи.

Оператор мобильной связи Т2 в сотрудничестве с фондом «Навстречу переменам» и при поддержке культурно-делового сообщества Noôdome провел конкурс «Навстречу импакт-стартапам». В этом конкурсе принимают участие социальные проекты в сфере детства, которые находятся на ранних стадиях развития и направлены на улучшение качества жизни российских детей и молодежи.

Этот проект проводится ежегодно, и в этом году – второй раз – в качестве специального партнера выступило культурно-деловое сообщество Noôdome.

В этом году на конкурс поступила 171 заявка из 48 регионов. Участники боролись за возможность попасть в программу развития «Инкубатор», а также грантовую поддержку в трех номинациях, учрежденных при поддержке T2:

«Запускаю продажи». Основной источник дохода проектов, представленных в номинации, – реализация товаров или услуг. Проект работает или планирует работать в одном или нескольких населенных пунктах, где проживает более 100 000 человек. Грант составляет до 750 000 рублей.

«Лучший цифровой проект». В номинацию подаются проекты, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Она была учреждена T2 в 2022 году в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам». Грант – 1 100 000 рублей.

«Локальный проект». Проект работает в населенном пункте, где проживает менее 100 000 человек. Грант – до 350 000 рублей.

За получение грантовой поддержки в этом году поборолись семь проектов-победителей, которым предстояло принять участие в питчинге после финального этапа отбора.

Финальным мероприятием конкурса стала очная презентация перед жюри, взрослым и детским «инвестиционными комитетами», в ходе которого были определены стартапы и распределено грантовое финансирование.

– Каждый год финал конкурса держит в напряжении всех, кто приходит защищать свои идеи, оценивать конкурсантов, болеть за близких и знакомиться с новыми импакт-стартапами, – отметила Юлиана Соколенко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности T2. – За презентациями проектов 2024 года стоят 66 волонтеров Т2, которые помогли отобрать лучшие идеи из общего количества поданных заявок. В состав жюри вошли дети сотрудников: они участвовали в общей дискуссии и делали свой выбор наравне со взрослыми.

Все победители конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» – единственной долгосрочной программе профессионального развития в России. В ее рамках лидеры импакт-проектов на протяжении 1–3 лет получают персональный план, поддержку менторов, бизнес-экспертов и единомышленников, необходимые для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

– Двенадцать лет фонд проводит конкурсный отбор лучших социальных стартапов в сфере детства, – подчеркнула Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам». – Финальное мероприятие – кульминация и живое олицетворение деятельности фонда. На этом мероприятии присутствуют все действующие лица: дети, импакт-стартапы, попечители, эксперты, трекеры, менторы и партнеры фонда. В этом году два события, которые впервые произошли за эти годы: все победители получили грантовую поддержку, и к финалу были допущены презентации проектов, потенциально готовых к большим инвестициям. Важно отметить, что ценность инкубатора уже видят достаточно опытные проекты.

Подробнее с проектами финалистов конкурса можно ознакомиться на сайте фонда «Навстречу переменам».

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама