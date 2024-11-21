Ведомство заставило шевелиться администрацию поселения в Черлакском районе.

52-летняя женщина из Черлакского района обратилась в прокуратуру из-за того, что с марта 2024 года стоит на очереди в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Однако квартиру ей так и не выделили.

По этому вопросу прокуратура обратилась к главе администрации Солянского сельского поселения Черлакского района с представлением, однако никаких мер по урегулированию ситуации предпринято не было.

Из-за этого прокуратура направила заявление о понуждении органа местного самоуправления предоставить женщине во внеочередном порядке благоустроенное жилье. Черлакский районный суд удовлетворил требования прокурора.