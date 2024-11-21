Травмированный нападающий не провел ни одной игры за команду в нынешнем сезоне.

Стали известны интригующие подробности о платежной ведомости «Авангарда». Как рассказал известный инсайдер Михаил Зислис, зарплата травмированного нападающего Владимира Ткачева, 120 млн рублей за сезон, не учитывалась в этом перечне.

– На данном этапе контракт Владимира Ткачева не учитывается. Когда он вернется, все должно учитываться. Что там придумают, я не знаю. На данном этапе все по регламенту, – сказал Зислис.

Дело в том, что Владимир Ткачев еще не провел ни одного матча в сезоне из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия в межсезонье. По условиям пятилетнего контракта, хоккеисту полагалось получить в общей сложности 600 млн рублей.

За последние две недели «Авангард» подписал сразу пять игроков. В частности, цвета клуба теперь защищают нападающий Наиль Якупов и Илья Каблуков, защитник Алекс Грант. Кроме того, в стан «ястребов» перейдут вратарь петербургского СКА Никита Серебряков и нападающий «СКА-Невы» Эмиль Галимов.