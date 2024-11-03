Омск-Информ
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·Спорт

Прилетев в Омск, хоккеист сразу же переоделся в клубную кепку.

В Омск прилетел новый защитник «Авангарда» Алекс Грант. С 35-летним канадским легионером подписан контракт до конца сезона. В омский клуб хоккеист перешел  из «Барыса».

В Омском аэропорту защитник прошел «посвящение» в «Авангард», переодевшись в клубную кепку.

В КХЛ он провел 248 матчей, забросил 40 шайб. Алекс – первый защитник КХЛ, который в одном матче забил 4 шайбы подряд, оформив так называемый покер.  Алекс Грант будет играть под номером 20.

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·Спорт

Прилетев в Омск, хоккеист сразу же переоделся в клубную кепку.

В Омск прилетел новый защитник «Авангарда» Алекс Грант. С 35-летним канадским легионером подписан контракт до конца сезона. В омский клуб хоккеист перешел  из «Барыса».

В Омском аэропорту защитник прошел «посвящение» в «Авангард», переодевшись в клубную кепку.

В КХЛ он провел 248 матчей, забросил 40 шайб. Алекс – первый защитник КХЛ, который в одном матче забил 4 шайбы подряд, оформив так называемый покер.  Алекс Грант будет играть под номером 20.

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