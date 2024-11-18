Нападающие Илья Каблуков и Наиль Якупов вышли на лед в составе омского клуба.

Нападающие 36-летний Илья Каблуков и 31-летний Наиль Якупов вернулись в состав «Авангарда» и провели первую тренировку на льду «G-Drive Арены». Завтра команде предстоит домашний матч с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что Якупова обменяли у «Куньлунь Ред Стар» за компенсацию в 40 млн рублей. С ним заключен контракт до конца текущего сезона. За «Авангард» он выступит под номером 65. Ранее хоккеист выступал за «ястребов» в сезонах 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 годов.

36-летний нападающий, олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков также вернулся в омский «Авангард». В прошлом сезоне форвард играл за московское «Динамо», а до этого выступал за «Авангард» в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Вместе с омским клубом Каблуков выиграл Кубок Гагарина и прервал серию из 121 игры без заброшенной шайбы. За команду нападающий будет играть под номером 29. С ним заключили контракт до конца сезона за 10 млн рублей.