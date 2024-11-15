Вместе с омским клубом форвард выиграл Кубок Гагарина.

В омский «Авангард» вернулся 36-летний нападающий, олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков. В прошлом сезоне форвард играл за московское «Динамо», а до этого выступал за «Авангард» в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Вместе с омским клубом Каблуков выиграл Кубок Гагарина и прервал серию из 121 игры без заброшенной шайбы. За команду нападающий будет играть под номером 29.

Всего в КХЛ форвард провел 972 матча, забросил 61 шайбу и отметился 118 голевыми передачами, добавили в клубе.