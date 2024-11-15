Нападающий прилетит в Омск рано утром 16 ноября. Уже вечером его старая-новая команда принимает «Нефтехимик».

Обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда», нападающий Илья Каблуков рассказал о возвращении в состав омской команды. Сегодня было объявлено, что 36-летний ветеран подписал с «ястребами» контракт до конца текущего сезона.

– Очень рад вернуться в команду, с которой брал Кубок Гагарина в 2021 году. В «Авангарде» – лучшие болельщики в лиге, никогда, даже в самые трудные времена, не перестают поддерживать. Новая арена тоже отличная, играть на такой одно удовольствие. Да, сейчас команда в поиске своей игры, что-то не получается, я постараюсь ребятам помочь своим опытом, своими знаниями не только на льду, но и в раздевалке, – заявил Каблуков.

Хоккеист прилетает в Омск рано утром 16 ноября и готов сразу выйти на лед.

– Готов сразу познакомиться с командой и приступить к тренировкам, – сказал нападающий.

Завтра «ястребы» принимают нижнекамский «Нефтехимик». Начало игры в 17 часов.