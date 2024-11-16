В составе «ястребов» форвард провел три сезона. Теперь он возвращается в Омск.

Омский «Авангард» совершил обмен с хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар». В обмен на денежную компенсацию «ястребы» получили нападающего Наиля Якупова, а также спортивные права на канадского защитника Тернера Оттенбрайта. По данным хоккейных инсайдеров, компенсация составила около 40 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, с Якуповым заключен контракт до конца текущего сезона. За «Авангард» он будет играть под номером 65. Ранее хоккеист выступал за «ястребов» в сезонах 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 годов.

Что касается 27-летнего Тернера Оттенбрайта, то в сезоне 2023/2024 годов он провел в составе «Ред Стар» 64 матча и набрал 8 (1+7) очков. Это был его единственный сезон в КХЛ.