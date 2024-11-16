Омск-Информ
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·Спорт

В «Омских Крыльях» он заработает только 6 млн.
Стало известно, на каких условиях Илья Каблуков согласился играть за омский «Авангард» до конца сезона. Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист получит 10 млн рублей. В случае игры в клубе ВХЛ «Омские Крылья» он заработает 6 млн.
Напомним, 36-летний Каблуков уже выступал за «Авангард» в сезонах 2020/21 и 2021/22, после чего играл за московское «Динамо». Вместе с омским клубом он выиграл Кубок Гагарина.
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·Спорт

В «Омских Крыльях» он заработает только 6 млн.
Стало известно, на каких условиях Илья Каблуков согласился играть за омский «Авангард» до конца сезона. Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист получит 10 млн рублей. В случае игры в клубе ВХЛ «Омские Крылья» он заработает 6 млн.
Напомним, 36-летний Каблуков уже выступал за «Авангард» в сезонах 2020/21 и 2021/22, после чего играл за московское «Динамо». Вместе с омским клубом он выиграл Кубок Гагарина.
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