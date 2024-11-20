Одну поликлинику присоединят к диагностическому центру.

В омском Минздраве рассказали о грядущем объединении нескольких учреждений. Так, поликлиническое отделение № 1 поликлиники № 1, которая находится на улице Кемеровской, хотят присоединить к поликлинике № 13.

Такое решение обосновали тем, что в поликлинике №13 есть эндокринологический центр, а также такие врачи, как невролог, офтальмолог, эндоскопист и другие. В учреждении установили новый флюорограф. Также там есть маммограф, два ультразвуковых аппарата экспертного класса, аппараты для холтеровского мониторирования и суточного мониторирования артериального давления.

Кроме того, основную поликлинику № 1, которая находится на улице Карла Либкнехта, собираются присоединить к Клиническому диагностическому центру. Планируется, что для пациентов будут более доступны диагностические и лабораторные исследования КДЦ.

После реорганизации в основную поликлинику хотят купить маммограф, новый рентген- и аппарат МРТ для травмпункта. Врачей не собираются переводить на новые рабочие места, медики останутся там, где были.