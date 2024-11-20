Погодные условия повлияли на работу аэропорта.

Сегодня, 20 ноября, на Омск с самого утра опустился туман. К обеду стало немного лучше, после чего туман снова сгустился. Из-за капризов погоды произошло сильное снижение видимости.

В Омском аэропорту задержали четыре рейса. Самолет «Аэрофлота» должен был улететь из Омска в московский аэропорт Шереметьево в 5:40. Однако вылет задержали до 6:26.

Рейс в Сургут планировался на 16:35, но его перенесли на 23:35. Еще один самолет в Москву (но на этот раз в Домодедово) должен был отправиться в 18:50, но вылет задержали на час – до 19:50.

Кроме того, вылет самолета в Новосибирск перенесли с 19:05 на 20:25. При этом еще один, более ранний вылет в Новосибирск и Усть-Ишим и вовсе отменили.