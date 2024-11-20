Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.
Сегодня утром на Красноярском тракте в Омске столкнулись два автомобиля. Как сообщили «Омск-информу» в МЧС России по Омской области, авария произошла около 10:12.
Спасатели деблокировали пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии. Они достали из легкового автомобиля и передали медикам 3-летнего ребенка и двоих взрослых.
На месте работали 4 спасателя на одном служебном автомобиле.
·Происшествия

В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.
Сегодня утром на Красноярском тракте в Омске столкнулись два автомобиля. Как сообщили «Омск-информу» в МЧС России по Омской области, авария произошла около 10:12.
Спасатели деблокировали пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии. Они достали из легкового автомобиля и передали медикам 3-летнего ребенка и двоих взрослых.
На месте работали 4 спасателя на одном служебном автомобиле.