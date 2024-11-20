Омск-Информ
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·Общество

У мужчины забрали камни и обязали его заплатить штраф.
Черлакский районный суд Омской области вынес приговор 48-летнему гражданину Республики Казахстан за незаконный оборот полудрагоценных камней (ч. 2 ст. 191 УК РФ). Решение вступило в законную силу.
Как сообщает прокуратура, в октябре 2022 года мужчина попытался перевезти на машине через границу 1200 кг нефрита стоимостью около 6 млн рублей. Камни он вывозил из России в Казахстан, однако груз задержали сотрудники таможни на контрольно-пропускном пункте «Ольховка». 
В наказание суд оштрафовал мужчину на 500 тыс. рублей. Незаконно добытый нефрит конфисковали в доход государства.
·Общество

У мужчины забрали камни и обязали его заплатить штраф.
Черлакский районный суд Омской области вынес приговор 48-летнему гражданину Республики Казахстан за незаконный оборот полудрагоценных камней (ч. 2 ст. 191 УК РФ). Решение вступило в законную силу.
Как сообщает прокуратура, в октябре 2022 года мужчина попытался перевезти на машине через границу 1200 кг нефрита стоимостью около 6 млн рублей. Камни он вывозил из России в Казахстан, однако груз задержали сотрудники таможни на контрольно-пропускном пункте «Ольховка». 
В наказание суд оштрафовал мужчину на 500 тыс. рублей. Незаконно добытый нефрит конфисковали в доход государства.