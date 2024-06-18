С этим полудрагоценным грузом его задержали на границе.

С этим полудрагоценным грузом его задержали на границе.

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте нефрита. В преступлении обвиняют гражданина Республики Казахстан.

По версии следствия, в 2016 году мужчина купил 1 тонну нефрита, который добыли незаконно. Стоимость этой партии природного полудрагоценного камня превысила 5 млн рублей. Нефрит мужчина хранил в гараже в Иркутске. В октябре 2022 года он организовал погрузку нефрита в транспорт для перевозки в Казахстан через контрольно-пропускной пункт «Ольховка» в Черлакском районе. Там его задержали, а камни изъяли.

В прокуратуре отметили, что мужчина свою вину признал. Дело рассмотрит Черлакский районный суд Омской области.