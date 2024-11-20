Собственникам квартир с лифтами насчитают больше, чем гражданам без этого чуда цивилизации.

В Минстрое России разработали поправки, касающиеся внесения платы за капремонт в 2025 году. Авторы проекта предлагают начислять собственникам квартир с лифтами, нуждающимися в замене, больше, чем жильцам без них.

Как уточнил «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного. И для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей. С другой стороны, парламентарий считает, что при этом сама процедура ремонта должны быть максимально прозрачной. Чтобы жильцы знали, на что идут их деньги.