Вопросы о замене инженерных сетей и состоянии крыш остаются открытыми.

Сегодня, 22 января, на заседании комитета по вопросам ЖКХ в Омском городском совете депутат Инна Гомолко раскритиковала заместителя директора департамента городского хозяйства администрации города Файкова Артура. Парламентарий заявила, что не получила полной информации.

– Я крайне недовольна, даже не знаю, как это назвать. Это не информация, а просто короткая выдержка из большого материала. Я попросила предоставить информацию о многоквартирных домах, в которых был произведен ремонт хотя бы во втором полугодии 2024 года, и о планах, перспективах на 2025 год, – высказалась депутат.

Парламентарию не хватило конкретики: сколько инженерных сетей заменено и в каком состоянии находятся крыши домов, какие работы ведутся в первую очередь.

– Я бы попросила предоставить информацию в разрезе округов с адресами, планами и указанием компаний, делавших капремонт. Довольны ли остались жители? Есть ли у нас недобросовестные подрядчики? Какие у нас проблемы возникают с этим? Потому что мы, как депутаты, работающие на округах, постоянно с этим сталкиваемся, – объяснила Гомолко.

Коллегу поддержал председатель комитета Сергей Фролов. По его словам, и этот вопрос должен освещаться подробнее. Однако он попросил не забывать, что полномочия администрации ограничены только судебными домами. По его словам, это было похоже не на подробный отчет, а скорее, на «отписку с непонятной информацией».

– У меня конкретное предложение. Этот вопрос повторно оставить в комитете, включить его в повестку одного из следующих заседаний, но пригласить в качестве докладчика представителя Фонда капитального ремонта, – сказал председатель.

Представители комитета договорились вернуться к более подробному обсуждению капремонта на ближайшем комитете.