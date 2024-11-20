За десять лет существования курса обучение прошли более тысячи омских пенсионеров.

В Омской областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла серия лекций для пенсионеров «Азбука интернета». Волонтеры компании «Ростелеком» обучали пожилых омичей использованию современных гаджетов.

Этот образовательный модуль появился на базе учебного пособия «Основы работы на смартфоне», который в свое время был создан «Ростелекомом» и Социальным фондом России. Занятия ориентированы на пользователей любого уровня и включали в себя теоретическую и практическую части. В первую очередь внимание уделялось использованию портала «Госуслуги», а также мессенджеров и электронной почты.

– Преподаватель помогал нам понять все нюансы использования гаджетов, – рассказала Любовь Крупина, участница курса. – Меня порадовало, что пособие содержит специальный раздел про финансовые операции с помощью приложений. Хотелось научиться оплачивать коммунальные услуги, связь и налоги через телефон: благодарна, что на курсах научили такой полезной функции.

За десять лет существования проекта курсы посетили более тысячи омских пенсионеров в возрасте от 55 до 86 лет. Преподавателями стали работники Социального фонда России, «Ростелекома», а также волонтеры омского IT-сообщества. «Азбука интернета» популярна среди старшего поколения благодаря тщательно подобранным и адаптированным учебным материалам, которые доступны на официальном сайте курса.

– Сейчас в повседневной жизни использование мобильных устройств становится все более актуальным и значимым, – подчеркнул Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». – Мы стремимся к тому, чтобы цифровые технологии были доступны каждому жителю Омской области. Наши сотрудники выступают в качестве преподавателей и помогают людям старшего возраста освоить современные сервисы для улучшения качества их жизни.

Записаться на обучение и получить подробную информацию можно на сайте библиотеки им. А. С. Пушкина или по телефону 8 (3812) 33-37-65.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388. Реклама