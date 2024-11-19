Девочка смотрела видео, когда незнакомец выхватил из ее рук телефон и скрылся.

Сегодня днем на улице 2-я Поселковая ограбили 14-летнюю школьницу. Злоумышленник вырвал телефон из рук в тот момент, когда она просматривала видео. Благодаря прохожим, подростку удалось связаться с отцом, мужчина обратился в полицию. Школьница хорошо запомнила грабителя и указала направление, в котором тот скрылся.

Его ориентировка была передана всем наружным службам полиции. Буквально через час мужчину задержал патруль ППС, обнаружив его в подъезде жилого дома. Телефона у нападавшего уже не было. Как оказалось, 28-летний преступник спрятал гаджет в мусорный бак и хотел продать его.

Полиция изъяла краденое и вернет телефон девочке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).