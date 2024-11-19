В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС.

Банк ВТБ предоставил возможность для участников программы сбережений НПФ ВТБ открыть вклад «Двойная выгода» через ВТБ Онлайн. Раньше эта услуга была доступна только в отделении банка.

«Двойная выгода» – вклад с доходностью до 30 % годовых, который доступен клиентам – участникам программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, сделавшим первый взнос на сумму от 30 тысяч рублей. Минимальная сума депозита также равна 30 тысячам, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть на срок 3, 6 или 12 месяцев. Выплата процентов производится после окончания срока вклада, пролонгация, пополнения и снятия не предусмотрены. С ноября 2024 года пользователи ВТБ Онлайн получили возможность оформить вклад «Двойная выгода» как в мобильном приложении, так и в веб-версии. При этом участие в программе долгосрочных сбережений также должно быть оформлено в ВТБ Онлайн.

Чтобы открыть вклад через ВТБ Онлайн, нужно зайти в интернет-банк, в выпадающем меню в разделе «Сбережения» выбрать «Открыть счет или вклад», на витрине продуктов найти вклад «Двойная выгода» и открыть описание продукта. Далее клиенту будет предложено либо открыть вклад, либо, если он еще не участвует в ПДС, вступить в программу. Открытие вклада «Двойная выгода» доступно в течение 14 дней после вступления в ПДС.

Программа долгосрочных сбережений работает с 1 января 2024 года. Эта программа позволяет участникам увеличить капитал как за счет личных взносов и инвестиционного дохода, так и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение десяти лет, следующих за годом после первого взноса. Устойчивость и надежность фонда подтверждены максимальными рейтингами «Эксперт РА».

В программу также можно перенести ранее сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получать повышенный налоговый вычет в размере до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. На взносы по программе распространяется двухступенчатый защитный механизм: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата, а агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность сбережений в пределах 2,8 млн руб.

Участники программы смогут получить накопленные средства спустя 15 лет после участия в программе или же после наступления пенсионных оснований. В случае возникновения сложных жизненных ситуаций предусмотрены досрочные экстренные выплаты.

«Двойная выгода» – сберегательный продукт, объединяющий в себе сразу две стратегии. Долгосрочные сбережения для стабильного будущего и вклад, по которому можно получить доход.

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