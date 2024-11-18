«Тепловая компания» уже начала ремонт сетей. Когда он завершится, не сообщается.
В Омске случилась коммунальная авария, из-за которой без отопления и горячей воды остались несколько десятков домов в Привокзальном поселке. По данным онлайн-сервиса «Мой дом», отключения произошли около 05:00 на улицах Академика Павлова (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 22/2,23, 25, 27), Гризодубовой (6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15, 16) и Карбышева (16, 18), а также детском саду № 12.
– Сегодня на улице Академика Павлова, 22, проводятся работы по ремонту подающего трубопровода. Сотрудники «Тепловой компании» уже провели земляные работы, сейчас продолжаются сварочные. На объекте задействована вся необходимая техника и рабочий персонал. В ближайшее время планируется выполнить вставку трубопровода длиной около 4 метров, – сообщает «Тепловая компания».
После завершения работ отопление и горячую воду омичам пообещали включить.