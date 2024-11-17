Омск-Информ
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·Общество

По мнению парламентария, нужно с детства внедрять в сознание основы духовности и семейные ценности.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил с оригинальным заявлением по поводу рождаемости. Парламентарий призвал женщин рожать детей, «пока «рожалка» работает». Он также отметил, что основы духовности и семейные ценности нужно внедрять с детства.

– Пока «рожалка» работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы, – цитирует депутата агентство Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Омском родильном доме № 1 появилось специальное окно, где женщина может оставить новорожденного.

·Общество

По мнению парламентария, нужно с детства внедрять в сознание основы духовности и семейные ценности.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил с оригинальным заявлением по поводу рождаемости. Парламентарий призвал женщин рожать детей, «пока «рожалка» работает». Он также отметил, что основы духовности и семейные ценности нужно внедрять с детства.

– Пока «рожалка» работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы, – цитирует депутата агентство Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Омском родильном доме № 1 появилось специальное окно, где женщина может оставить новорожденного.