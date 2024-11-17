Инфраструктура кампуса будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля и ряда других объектов.

Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал о проекте создания межвузовского кампуса в Омске. Заседание, на котором обсуждался это амбициозный проект стоимостью 30 млрд рублей, накануне провел вице-губернатор, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Чиновник является куратором будущего министерства науки и высшей школы Омской области, которое появится в регионе в 2025 году.

Как сообщил Иван Кротт, на заседании проектного офиса была представлена инфраструктура кампуса. Он будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля для студентов и преподавателей, спорткомплекса и других объектов.

– Окончательный перечень определится по итогам расчета финансово-экономической модели проекта и стоимости последующего содержания, – пояснил проректор ОмГПУ.

Сейчас определяется специализация кампуса и пула востребованных образовательных программ. Там будет представлена не только технологическая составляющая, но и гуманитарная – социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений.

В скором времени пройдет стратегическая сессия с руководством ключевых индустриальных партнеров для обсуждения специализации межвузовского кампуса. Любопытно, что в работе проектного офиса по созданию межвузовского кампуса принимает участие Группа «Эталон», крупнейший застройщик на территории региона. Возможно, эта компания будет строить кампус.