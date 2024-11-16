Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Ее имя пропало из состава руководства ведомства.
С сайта правительства Омской области убрали имя одного из заместителей министра здравоохранения. Судя по всему, свою должность покинула Ольга Скрипкина.
Отметим, что Скрипкина проработала в Минздраве меньше года. Ее назначили 11 января, когда ведомство еще возглавлял Артем Наркевич.
При этом Елена Шипилова, которой прочили отставку ранее, все еще остается первым заместителем министра.
·Политика

Ее имя пропало из состава руководства ведомства.
С сайта правительства Омской области убрали имя одного из заместителей министра здравоохранения. Судя по всему, свою должность покинула Ольга Скрипкина.
Отметим, что Скрипкина проработала в Минздраве меньше года. Ее назначили 11 января, когда ведомство еще возглавлял Артем Наркевич.
При этом Елена Шипилова, которой прочили отставку ранее, все еще остается первым заместителем министра.