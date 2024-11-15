На 77-м году жизни скончалась Лидия Трубицина.

Вчера, 14 ноября, на 77-м году жизни скончалась омская журналистка Лидия Трубицина. Она была членом Союза журналистов России. Омичка окончила МГУ имени Ломоносова по специальности «Журналистика». С 1975 года она жила и работала в Омске, работала в редакциях газет «Молодой сибиряк» и «Вечерний Омск».

Лидия Трубицина была автором издательских проектов «Формула времени. Культура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий» и «Достоевский и Омск: диалог через века». С 1995 года работала редактором журнала «Омск театральный», а с 2006 года – заместителем редактора журнала «Омское наследие».

Статьи омички публиковались в городских, областных и федеральных журналах. Лидия Трубицина была лауреатом всероссийских конкурсов, областной премии имени Врубеля и межрегионального конкурса «Сибирь – территория надежд».

Прощание пройдет в Никольском соборе 17 ноября с 13:30 до 14:30. Она будет похоронена на Юго-восточном кладбище. Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Лидии Трубициной.

Фото: Союз журналистов Омской области