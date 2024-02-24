Маргарита Захарова работала в газете «Сибиряк», а затем развивала районное радио и телевидение.

Маргарита Захарова работала в газете «Сибиряк», а затем развивала районное радио и телевидение.

Накануне, 23 февраля, на 61-м году жизни скончалась омская журналистка Маргарита Захарова, которая много лет развивала районное радио и телевидение.

Как сообщили в Омском союзе журналистов, после окончания филфака ОмГУ Маргарита Захарова трудилась в калачинской газете «Сибиряк». С 1995 года она работала в калачинском телерадиокомитете. В 2005 году Захарова была назначена директором «Калачинского комитета по телевидению и радиовещанию», с 2008 года работала главным редактором телестудии «Омь».

За годы своей профессиональной деятельности Маргарита Захарова получила множество благодарностей. В частности, за лучший сценарий социальной рекламы, пропагандирующий семейные ценности, Маргарита Захарова получила Благодарственное письмо Минсоцтруда Омской области. В 2018 году Фондом развития Омской области им. С. И. Манякина награждена Благодарственным письмом за большой вклад в сохранение истории, патриотическое воспитание подрастающего поколения на личном примере и примерах жизни и подвига земляков. Также Маргарита Захарова была отмечена в конкурсе на лучшую творческую работу среди ветеранов омской журналистики, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Прощание с Маргаритой Захаровой пройдет 28 февраля в ритуальном зале г. Калачинска, расположенного по адресу: Черепова, 77, с 11 до 12 часов.