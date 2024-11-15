Чтобы получить скидку 50 % на РКО, нужно подать заявку на открытие расчетного счета в ВТБ и подключить пакеты услуг «Самое важное» или «Все включено».

ВТБ запустил специальное предложение для клиентов среднего и малого бизнеса «Две недели суперскидок». Юрлица и индивидуальные предприниматели при открытии первого расчетного счета в банке могут получить скидку 50 % на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на 12 месяцев, а также улучшенные условия по депозитам.

Чтобы получить годовую скидку 50 % на РКО, нужно подать заявку на открытие расчетного счета в ВТБ с 18 ноября по 1 декабря 2024 года и подключить пакеты услуг «Самое важное» или «Все включено» до 8 декабря. В состав этих пакетов входят все необходимые инструменты для растущего бизнеса – обслуживание счета, мобильный и интернет-банк, внесение и снятие наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карт, платежи клиентам ВТБ и других банков. Переводы внутри ВТБ и переводы со счета ИП на свои счета и карты физического лица – бесплатные и безлимитные без дополнительных условий. Также клиентам предоставляется годовая скидка 50 % на дополнительную опцию «Платежи плюс», которая позволяет увеличить входящее в пакет количество переводов в другие банки.

ВТБ также предлагает всем новым клиентам повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам на счете (НСО). Надбавка до 0,6 % действует при размещении средств от 10 млн рублей на любой срок. Для получения дополнительного дохода от размещения небольших сумм в ВТБ действует линейка продуктов «Лайт» – «НСО Лайт» и «Овернайт Лайт». Они обеспечивают начисление процентов на сумму от 50 тыс. рублей.

– В конце года деловая активность во многих сферах бизнеса возрастает, и мы подготовили специальное предложение для предпринимателей, открывающих свой первый счет в ВТБ. Они могут не только сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании, но и получить дополнительный доход от размещения временно свободных средств. Это поможет постепенно создавать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов или для будущего роста, – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ подготовил бонусы и для действующих клиентов. Участникам программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» предоставляется скидка на действующий пакет услуг. Участники уровня «Профи» получают скидку 30 % на оплату одного месяца обслуживания, уровня «Мастер» – 50 %, уровня «Легенда» – месяц обслуживания в подарок.